Pandémia korona vírusu otočila naše životy a plány o 180 stupňov. Okrem strachu o zdravie a svojich blízkych mnohí z nás riešia aj náhlu stratu zamestnania.

Situácia na trhu práce nie je ideálna, nadštandardom vo vašom životopise, ktorý zaboduje u zamestnávateľa, môže byť práve dobrovoľnícka skúsenosť.

1. Nakopnite sa dobrovoľníctvom

Ak ste zostali bez práce a vaša situácia sa dlhodobejšie nezlepšuje, nečakajte zo založenými rukami. Čím dlhšie ste mimo „pracovného kolotoča“, strácate pracovné návyky a bude pre vás ťažšie zamestnať sa. Dobrovoľníctvom získate nielen aktivitu, ale najmä zmysluplné využitie voľného času. Navyše, stáva sa, že dobrovoľnícka ponuka sa časom zmení na pracovnú a vy budete medzi tými, s ktorými sa počíta.

2. Dostanete sa na zahraničnú vysokú školu

Zahraničné vysoké školy sa zaujímajú o to, či viete svoj čas venovať nezištne iným. Preukazujete tak svoju motiváciu – navyše, ak sa vaša dobrovoľnícka skúsenosť zhoduje s oblasťou štúdia na vysokej škole, výrazne sa tým odlíšite od svojich rovesníkov, ktorí počas svojho štúdia sledovali najmä finančný profit.

3. Získate nové odborné vedomosti a praktické skúsenosti

Autorky publikácie o prínosoch dobrovoľníctva pre mladých ľudí Dobrovoľníctvo – cesta k rozvoju talentu a potenciálu mladých ľudí uvádzajú, že „dobrovoľníctvo posilňuje sebadôveru, prináša nové podnety a motiváciu do života, zapája skupiny, ktoré sa môžu cítiť na okraji spoločnosti či spoločenského záujmu; dobrovoľníci a dobrovoľníčky získavajú pocit dôležitosti, zmysluplnosti a hodnoty vlastnej práce, darovaného času i úsilia.“

4. Získate množstvo inšpirácie

Expertný dobrovoľník neziskovej organizácie Leaf Igor Toth prišiel na významný benefit dobrovoľníctva. Vo svojom článku Ako som sa stal profesionálnym dobrovoľníkom spája dobrovoľníctvo s neziskovým sektorom a podľa neho sú práve ľudia, ktorí v ňom pracujú, inšpiratívni so silnými víziami o tom, ako meniť spoločnosť k lepšiemu. „Dobrovoľníctvo vám ukáže realitu z iného uhla pohľadu. Ide pod povrch a vďaka nemu objavíte iniciatívy a ľudí za nimi, ktorí majú chuť meniť veci k lepšiemu a venujú sa tomu naplno ako svojej hlavnej činnosti,“ píše I. Toth.

5. Dobrovoľníctvo pre všetky povahy

Dobrovoľníctvo je najmä o stretávaní sa s novými ľuďmi a nadväzovaní nových priateľstiev. Nedávna izolácia to ale zmenila. Keď sa však jednotlivé dobrovoľnícke projekty nemohli realizovať osobne, preniesli sa do online prostredia. Existuje množstvo dobrovoľníckych ponúk, ktorými pomôžete z pohodlia domova. Ak teda nie ste extrovertný typ, neznamená to, že sa do dobrovoľníctva zapojiť nemôžete. Viete byť užitočný pri kreovaní textov, grafiky alebo posuniete svoje know how z marketingu neziskovke s tým, že po celý čas komunikujete výhradne online.

6. Získate dobrý pocit

Mnoho ľudí vníma dobrovoľníctvo práve cez dobrý pocit. Je podľa nich najvýraznejším benefitom pre dobrovoľníkov. Ja som si ho však zámerne nechala až takmer na záver. Dobrovoľníctvo už dávno nie je „iba“ o dobrom pocite. Získate oveľa viac. Nové kontakty, priateľov, skúsenosti a možno aj novú prácu.

7. Získate potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti

Každý dobrovoľník získava formálny doklad – potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti. Jeho súčasťou je nielen opis dobrovoľníckej činnosti ale aj nadobudnuté zručnosti, ktoré by mali byť nevyhnutnou súčasťou vášho aktualizovaného životopisu.

Michaela Bagalová, BDC

