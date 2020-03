Sila dobrovoľníctva v ťažkých časoch

Na marec 2020 budeme ešte dlho spomínať. Nebude to milé spomínanie s úsmevom, ale zrejme aj po mesiacoch to bude trpké spomínanie na časy strachu o holý život.

Za tím Bratislavského dobrovoľníckeho centra si ale dovolím napísať, že pri spomienke na koronu sa aj pousmejeme. Zažili sme totiž silu dobrovoľníctva v jej plnej kráse! Je to stav, kedy sa ľudia bez ohľadu na pohlavie, rasu, národnosť či finančný profit spoja aby pomohli.



Od vyhlásenia našej výzvy #kazdypotrebujerusko na sociálnych sieťach ubehli 2 týždne. Za 14 dní ušilo 135 dobrovoľníkov viac ako 2.200 rúšok bez nároku na odmenu. Ďalších 27 dobrovoľníkov ich roznieslo do neziskoviek v Bratislave. Materiál na šitie nám darovalo 15 ľudí a organizácií. Prvú várku rúšok sme poslali najzraniteľnejším – ľuďom bez domova, deťom do krízových centier, starkým do domovov dôchodcov aj ich sociálnym a terénnym pracovníkom. Množstvo rúšok putovalo od našich dobrovoľníkov rovno do najväčších bratislavských nemocníc.



Posledný marcový týždeň sa snažíme, aby sme mali dosť rúšok aj pre osamelých dôchodcov, ktorých žije len v Bratislave 2.500.

Rúška pre sestričky na Kramároch (BDC)

Za dva týždne pribudlo na sociálnych sieťach množstvo komunít a skupín, ktoré šijú rúška. Niektoré ženy vám ich ušijú iba za náklady, niektoré za látku, niektoré úplne zadarmo a iné si ich nechajú riadne zaplatiť. To, akým spôsobom sme sa dokázali spojiť, vyriešiť nedostatok látok a poposúvať si ich, ako sme vyrábali gumičky so siloniek a požičiavali si naprieč Bratislavou nite je priam bláznivé! A to všetko iba pre to, aby sme to spoločne prekonali. Zrazu nie čas na to, byť sebecký pretože nám záleží na ľuďoch okolo nás.



Zo srdca ďakujeme všetkým obetavým dobrovoľníkov a dobrovoľníčkam, ktorí šijú rúška a pomáhajú ich rozvážať. Ľuďom, ktorí darovali látky na šitie aj spoločnosti, ktorá sa stará o to, aby naši dobrovoľníci neboli smädní.



Možno ubehnú ešte ďalšie dlhé týždne, kým to všetko pominie, už dnes sme vám však nesmierne vďačné za silu a pozitívnu energiu, ktoré nám dávate cez vašu ochotu pomáhať.

Tím BDC – Gabika, Magdalénka, Stanka a Miša.

Ak sa chcete zapojiť do výzvy a pomôcť, napíšte email na ahoj@dobrovolnictvoba.sk

Ak sa Vám páči čo robíme a chcete nás podporiť, urobte tak tu