Dobrovoľníctvo pre seniorov

Tento krásny príbeh vrúcneho vzťahu medzi dvoma generáciami sa začal písať v roku 2018. Po vzore úspešného programu v Banskej Bystrici sme sa aj my v Bratislavskom dobrovoľníckom centre rozhodli otestovať Čítankovo v Bratislave.

Napriek veľkým očakávaniam a odhodlanosti čeliť novým výzvam sa Čítankovo v Bratislavskom kraji rozbiehalo spočiatku veľmi pomaly. Jeho začiatky boli opatrné, pre mesto ako celok skoro nepozorovateľné. Avšak tým, ktorým zasiahol do života najviac boli predovšetkým obyvatelia mestskej časti Vrakuňa. Práve tu v detskom centre Vrakuňáčik začala táto idea prudko rásť a naberať na popularite. Takmer zo dňa na deň sa v jednej obyčajnej materskej škôlke na okraji Bratislavy, začali pravidelne raz do týždňa odohrávať neobyčajné príbehy obyčajných ľudí.

Čítankovo. (BDC)

Projekt Čítankovo je zameraný na dve cieľové skupiny. Na jednej strane sú to seniori a seniorky žijúci v meste Bratislava a deti navštevujúce materskú školu na strane druhej. Hlavná myšlienka, ktorou je rozvoj vzťahu detí k čítaniu a zároveň poskytovanie pozitívnych vzorov dospelých bola naplnená hneď v zárodku, ba dokonca prekonala všetky očakávania. Bezprostrednosť a úprimné reakcie detí si získajú každého človeka s otvoreným srdcom a sú zaručeným spôsobom na vytvorenie si takmer okamžitého vzájomného úzkeho puta medzi ním a čitateľkou. Práve tento krátky časový úsek z celého dňa znamená pre naše malé ratolesti vzácny čas, počas ktorého sa môžu spolu s čitateľkami ponoriť do čarovného sveta rozprávok a vychutnať si tak jedinečné chvíle počas spoločného čítania. Čas na spoločné čítanie majú triedy v materských školách pevne stanovený a vsadený do rozvrhu, vďaka čomu sa už pravidelne na tetu čitateľku tešia. Ďalším neobyčajným miestom, kde vznikajú nielen nové príbehy ale aj priateľstva na celý život sú školenia a intervízie našich dobrovoľníčok. Tu sa každý z nás má možnosť dozvedieť viac o detskom svete, ktorého základnou súčasťou je fantázia a tak znova objaviť v sebe to malé dieťa plné radosti z prítomného okamihu a života bez predsudkov.

Čítankovo je najrýchlejšie sa rozrastajúci dobrovoľnícky program v Bratislavskom kraji. Dnes sú to 2 roky, takmer desiatka materských škôlok v rámci celého mesta Bratislava, vyše 10 nadšených dobrovoľníčok a ešte dvojnásobne viac ľudí bez ktorých by tento program nemohol napredovať a rozvíjať sa. Napriek tomuto úžasnému dobrodružstvu naša cesta ani zďaleka nekončí. Práve naopak, úprimná radosť v detských očiach a neopakovateľná láskavosť našich dobrovoľníčok nás motivuje a ženie vpred. A preto aj prostredníctvom tohto projektu chceme do každej duše vniesť viac radosti, porozumenia a svetla.

Stanislava Mináriková

koordinátorka Čítankova

Ak sa Vám páči čo robíme a chcete nás podporiť, urobte tak tu.